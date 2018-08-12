Samsun'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Sesli'nin (59) kullandığı 34 ZTN 36 plakalı kamyonet, Kavak Tekke rampasında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Sesli ve eşi Ayşe Sesli (57) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Sesli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen sürücü Sesli'nin tedavisi devam ediyor.

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