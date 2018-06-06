Samsun'da Kamyonet Demiryoluna Uçtu: 2 Yaralı

Samsun'da yoldan çıkan kapalı kasa kamyonetin demiryoluna uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asarcık'tan Kavak ilçesine seyir halinde olan Yaşar Demirci (28) idaresindeki 55 AT 217 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak demiryoluna uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Demirci ile birlikte Raşit Demirci (73) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN