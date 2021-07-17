Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da bir kamyonetin park halindeki 10 araca çarparak maddi zarara yol açtığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da bir kamyonetin park halindeki 10 araca çarparak maddi zarara yol açtığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Paşa Mahmut Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, kavşaktan dönmeye çalışan kırmızı renkli kamyonetin sürücüsü önce beyaz bir otomobile çarptı. Otomobile çarptığını fark eden kamyonet sürücüsü heyecanla olay yerinden kaçarak bayır aşağıya doğru ilerledi. Kaçtığı sırada telaşlanan kamyonet sürücüsü yol kenarında bulunan 10'a yakın araca daha çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı. Mahalle sakinleri kaçan aracın plakasını alamazken, kırmızı renkli kamyonetin bir otomobile çarpıp yokuş aşağı kaçma anı ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

"Vura vura gitmiş"

Kazada arabası ağır hasar alan bir mağdur, "Sabah saatlerinde bir telefon geldi. Aracıma vurulduğu söylendi. Aracımın başına geldiğimde sadece benim arabama değil, 8-10 arabaya daha çarpıldığını gördüm. Yokuş aşağı gelen bir kamyonet, diğer arabalara vura vura gitmiş. Şahıs hakkında şikayette bulunduk. Sonucunu bekliyoruz. Vuranın kim olduğu bize söylenmedi. Araştırma devam ediyor. Kazada zarar gören diğer arabaların çoğu olay yerinden gitti. Benim arabam ağır hasar aldığı için çekici ile olay yerinden kaldırıyorum" dedi.

Olayı soruşturan polis ekipleri, mağdurları dinleyip, olayın güvenlik kamerası görüntülerini aldılar. Araçlara çarpan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.

Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı
Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı
Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı
Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı
Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kadir Doğulu Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Neslihan Atagül
Spor Balotelli Erol Bulut Mehmet Topal Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:45:11. #1.16#

title