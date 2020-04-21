Samsun'da kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı Samsun'un Havza ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Şantiyeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Ahmet Atlı (30) idaresindeki 55 BY 786 plakalı kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde aynı yönde seyreden Garip Arslan'ın kullandığı 01 D 6327 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Atlı (30) ve yanında bulunan Caner Kabadayı (29), Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Kabadayı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi. Kaynak: AA