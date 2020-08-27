Samsun'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
27.08.2020 20:31 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:28
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Üzeyir Ertürk'ün kullandığı 05 AAD 644 plakalı kamyon Vezirköprü Havza kara yolu Meşeli mevkisinde aynı yönde seyir halindeki Reşit Çakır yönetimindeki 55 H 3093 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan Hasan Akkaya yaralandı.
Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA