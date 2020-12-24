Samsun'da kamyon ile çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı
24.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:32
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin kamyona çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin kamyona çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demirci idaresindeki 55 ACC 256 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde Fevzi Okur'un kullandığı 55 GU 288 plakalı kamyona yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan Ahmet Demirci'nin eşi Seçgül Demirci yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman