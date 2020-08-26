Samsun'da kamu kurumlarında ikramlar yasaklandı SAMSUN Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgınla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek içecek ikramları yasaklandı.

SAMSUN Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgınla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek içecek ikramları yasaklandı.

Samsun'da Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, pandemi süreciyle ilgili yeni kararlar aldı. Alınan kararla, kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında paketli su servisi dışında yiyecek içecek ikramları yasaklandı. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA