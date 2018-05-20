Samsun'da Kalben Rüzgarı

Son dönemlerde en çok dinlenen sanatçılardan Kalben, Samsunlu hayranlarıyla buluştu.

Piazza Alışveriş Merkezi'nin (AVM) düzenlediği organizasyonla Samsun'a gelen Kalben, Piazza AVM'de mini bir konser vererek hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. En popüler şarkılarını seslendiren Kalben, izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Sevdikleri sanatçıyı görmenin mutluluğunu yaşayan Kalben hayranları şarkılara eşlik etti. Konserin ardından Kalben, hayranlarına imza dağıtarak fotoğraf çektirdi. - SAMSUN