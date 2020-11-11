Samsun'da kalabalık caddelere HES kodu denetimi
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Samsun'da kalabalık caddelere HES kodu denetimi

11.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 11.11.2020 20:08
Samsun'da kalabalık caddelere HES kodu denetimi

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Valilik oluruyla kalabalık caddelerde rastgele HES kodu denetimi yapılabilmesine izin verildi.

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Valilik oluruyla kalabalık caddelerde rastgele HES kodu denetimi yapılabilmesine izin verildi.

Yapılan açıklamada yeme, içme ve eğlence sektörlerindeki mekanlardaki masa sandalye yerleşim planlarının denetlenmesinde pandemi önlemleri kapsamında Samsun Valiliği bünyesinde oluşturulan ve merkez ilçelere hizmet veren denetim ekiplerinin sayısı altıdan on beşe çıkarıldı. Ayrıca kalabalık caddelerde Valiliğin uygun göreceği durumlarda ve zamanlarda rastgele HES kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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