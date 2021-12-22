Samsun'da kahvehanede 4 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 zanlı adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kahvehanede 4 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan İ.K. (35) ile tedavisinin ardından gözaltına alınan O.K'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Dün, Kirazlık Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki kahvehanede oturan O.K. aralarında husumet bulunan İ.K. ile kavga etmiş, İ.K. yanında bulunan tabancayla ateş ederek O.K, O.B, A.Ö. ve H.V'yi yaralamıştı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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