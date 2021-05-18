Samsun'da kafede kumar oynayan 17 kişiye cezai işlem uygulandı
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Samsun'da kafede kumar oynayan 17 kişiye cezai işlem uygulandı

Samsun'da kafede kumar oynayan 17 kişiye cezai işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da bir kafede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 17 kişiye 76 bin 245 lira cezai işlem uygulandı.

Samsun'da bir kafede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 17 kişiye 76 bin 245 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince dün düzenlenen operasyonda çok sayıda oyun kartı ve bir adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ve kumar oynamaktan 76 bin 245 lira cezai işlem uygulanan şüpheliler, serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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