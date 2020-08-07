Samsun'da kadınların ürettiği ürünler sergilenecek Samsun'da, kadınının güçlenmesi alanında çalışmalarını sürdüren Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu, bu yıl Çarşı 1919 Kadın Emeği Festivali'nin ikincisini gerçekleştirecek.

Samsun'da, kadınının güçlenmesi alanında çalışmalarını sürdüren Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu, bu yıl Çarşı 1919 Kadın Emeği Festivali'nin ikincisini gerçekleştirecek.

Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında kurulan ve 9 yıldır Samsun'da önemli projelere imza atan İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu, son 3 yıldır da kadın emeği alanında çalışmalar yapıyor.

İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu ve Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, gazetecilere, Çarşı 1919 Kadın Emeği Festivali'nin bu yıl ikincisini düzenleyeceklerini söyledi.

Yerel düzeyde kadın erkek eşitliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Kınık, "2011 yılından beri ilimizde kadınının güçlenmesi alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 44 kurumun bir arada yürüttüğü bu çalışmalarda, kalkınmanın sağlanmasında kadın emeğinin ekonomiye katılmasını amaçlıyoruz. Geçen yıllarda düzenlediğimiz el emeği festivallerine ilginin yoğunluğu nedeniyle bu yıl da bu çalışmaların devamına karar verdik." dedi.

Festivalin 12-16 Ağustos tarihlerinde Atakum ilçesindeki Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi otoparkında düzenleneceğini bildiren Kınık, 105 kadının el emeği göz nuru eserlerinin sergileneceğini anlattı.

Bu sene yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle festivalin açık havada yapılacağını ve sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirileceğine işaret eden Kınık, "Daha önce 200'e yakın kadının el emeğinin sergilendiği bu festivali sınırlı sayıda katılımcıyla yapmak zorunda kaldık. Gerekli her türlü sağlık tedbirini alarak gerçekleştirdiğimiz festivalimiz, kadınların bu süreçte yaşadıkları ekonomik kaygılarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Festivalde kadın el emeği ve çiftçi kadınların ürünlerinin yanı sıra konser, hediye çekilişi, çocuklar için çeşitli aktiviteler de yer alacak." diye konuştu.

Kaynak: AA