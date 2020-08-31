Samsun'da, kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı (2)
2 KADIN, 1 ERKEK TUTUKLANDISamsun'da husumetli kadınlar arasında çıkan ve 2 kadının yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3'ü kadın 8 kişiden, Resul Öztürk, Berna Gün ve Nihal Öz tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
31.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 31.08.2020 19:45
2 KADIN, 1 ERKEK TUTUKLANDI
Samsun'da husumetli kadınlar arasında çıkan ve 2 kadının yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3'ü kadın 8 kişiden, Resul Öztürk, Berna Gün ve Nihal Öz tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA