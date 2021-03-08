Samsun'da kadınlar kadın cinayetleri ve şiddete tepki için yürüdü
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Samsun'da kadınlar kadın cinayetleri ve şiddete tepki için yürüdü

08.03.2021 21:18 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:22
Samsun'da kadınlar kadın cinayetleri ve şiddete tepki için yürüdü

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüşle kadın cinayetlerine ve şiddet olaylarına tepkilerini dile getirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüşle kadın cinayetlerine ve şiddet olaylarına tepkilerini dile getirdi.

Eski Vergi Dairesi önünde toplanan kadınlar, İstiklal Caddesi boyunca sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşte cinayete kurban giden kadınların isimleri de okundu. Kadın olmaktan ötürü bir ayrımcılık veya güvensizlik içinde bulunmak istemediklerini dile getiren kadınlar, ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almak istediklerini belirtti.

Yürüyüş sırasında korona virüs tedbirlerine ise uyulmadığı gözlendi. Eylemciler maske takarken, Samsun'un nüfusa oranla en yüksek vaka sayısına sahip olmasına rağmen sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. - SAMSUN

Samsun'da kadınlar kadın cinayetleri ve şiddete tepki için yürüdü
Samsun'da kadınlar kadın cinayetleri ve şiddete tepki için yürüdü
Samsun'da kadınlar kadın cinayetleri ve şiddete tepki için yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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