Samsun'da kadınlar, Ceren için yürüdü

09.12.2019 00:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:55

SAMSUN'da, Kadın Dayanışması üyeleri, Ordu'da evinin bulunduğu bina önünde öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) anısına yürüyüş düzenledi.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, hazırladıkları pankart ve dövizlerle Sülemaniye Geçidi'ne yürüdü. 'Kadın, yaşam, özgürlük' sloganları atarak yürüyüşlerini tamamlayan kadınlar basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına konuşan Ceren Yazıcı, "Derin bir isyan ve üzüntüyle söylüyoruz ki son bir yılda 340 kadın, son bir ayda ise 38 kadın katledildi. Sosyal medyada katledilen kadınların yaşam şekli, kılık kıyafeti ve özel hayatını gerekçe kılarak yapılan paylaşımlar, katillerin zihniyetlerini haklı gösterecek şekilde hareket ediyor. Mücadele etmemiz gereken asıl zihniyet tam olarak budur. Son yıllarda ülkemizin yaşadığı sosyoekonomik değişimler, suç oranını bir önceki yıllara göre yüzde 14 artırmıştır" dedi. Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: DHA