Samsun'da kadın polis kazada ölümden döndü Samsun'da kadın polis kazada ölümden döndü Samsun'da otomobiliyle takla atan kadın polis kazada ölümden döndü.

Samsun'da kadın polis kazada ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da otomobiliyle takla atan kadın polis kazada ölümden döndü.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Tuğba Şekerciler idaresindeki 34 KN 6093 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki demir aydınlatma diğerine çarparak takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Tuğba Şekerciler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tuğba Şekerciler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA