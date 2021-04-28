Samsun'da kadın cinayeti
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Samsun'da kadın cinayeti

Samsun'da kadın cinayeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı bulunan koca, 18 yıllık 2 çocuk annesi eşini sabah işe giderken apartmanın girişindeki merdivenlerde kurşun yağdırarak öldürdü.

Samsun'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı bulunan koca, 18 yıllık 2 çocuk annesi eşini sabah işe giderken apartmanın girişindeki merdivenlerde kurşun yağdırarak öldürdü.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Akbalık Sokak'ta sabah saat 07.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Cenikli'ye (44) 'eşine şiddet uyguladığı' iddiasıyla evden uzaklaştırma kararı verildi. 15 gündür evden ayrı yaşayan Bülent Cenikli bu sabah evine giderek işe gitmek için evden dışarı çıkan 18 yıllık eşi 2 çocuk annesi Ayşe Cenikli'ye apartmanın girişindeki merdivenlerden inerken kurşun yağdırdı. Kafasından vurulan ve ağır yaralanan Ayşe Cenikli 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Bülent Cenikli olay yerinden yaya olarak kaçıp Irmak Polis Merkezi'ne giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Bülent Cenikli eşini, 'çocuklarını kendisine göstermediği için öldürdüğünü' söyledi. Polis olay yerinde 5 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boş kovan ele geçirdi.

Bülent Cenikli, teslim olduğu polis merkezinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde darp cebir raporu alınan Bülent Cenikli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Komşular çiftin sürekli kavga ettiklerini ve karakolluk olduklarını, ölen kadının uğradığı şiddetten dolayı boşanmak istediğini, hatta eşine uzaklaştırma kararı verilince gelip kendisine zarar verir korkusuyla evinin kapı kilidinin bile değiştirmeyi düşündüğünü söylediler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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