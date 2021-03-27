Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'unda kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'unda kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 919 sahte bandrol, 925 alkollü içki etiketi, 280 alkollü içki kapağı, sahte 70 litre ile 68 şişe içki ele geçirdi.
Operasyonda ikamet sahibi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek