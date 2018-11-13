Samsun'da Kaçakçılıkla Mücadele

Samsun'da sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Çatalarmut Mahallesi'nde M.S.K'ye ait ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 430 bin doldurulmuş sigara, 320 bin boş makaron, 3 bin 293 sigara doldurma aparatı, 79 paket bandrolsüz nargile tütünü ile bin 980 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.