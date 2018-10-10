Samsun'da Kaçakçılıkla Mücadele

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Vezirköprü ilçesi Taşkale Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 58 fişek, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabancanın yanı sıra çok sayıda silah malzemesi, 2 muşta, 15 bıçak, 15 sikke ve define arama dedektörü ele geçirdi.

Operasyonda emekli memur Tuncay K. (53) gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesinde de av bayisi Ahmet F.Ü'nün (43) iş yeri ve ikametinde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 30 fişek ve 5 muşta buldu.

Gözaltına alınan Ahmet F.Ü. emniyete götürüldü.