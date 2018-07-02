Samsun'da Kaçakçılıkla Mücadele

Samsun'da ruhsatsız silah ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Terme ilçesi Yeni Cami Mahallesi'nde ikamet eden Osman K'nin (69) ruhsatsız silah ve mermi ticareti yaptığı yönünde bilgi elde eden ekipler, yaptıkları takip çalışması sonucu birçok kişinin belirlenen bölgeye geldiğini tespit etti.

Şüpheli kardeşlerin ikametlerine eş zamanlı operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 5 şarjör, 247 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda Ahmet Y, Köksal Ş, Adem Y, Serdar K. ve Osman K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Terme adliyesine sevk edilen ve tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan Ahmet Y, Köksal Ş, Adem Y. ve Serdar K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osman K. ise savcılıktaki ifadesinden sonra salıverildi.