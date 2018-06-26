Samsun'da Kaçakçılıkla Mücadele
Samsun'da düzenlenen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.
Samsun-Ankara karayolu üzerinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsten, hususi bir araca kaçak sigara yüklendiğini gören ekipler, duruma müdahale etti.
Operasyonda, değişik markalarda bandrolsüz 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Kaçak sigaraları Mardin'den getiren S.Ş. (36) ile piyasaya sürmek üzere satın alan O.Y. yakalandı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.