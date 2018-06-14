Samsun'da Kaçakçılıkla Mücadele
Samsun'da düzenlenen operasyonda 147 şişe içki ile 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 147 şişe içki ile 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tekkeköy ilçesinde çalışma yürüttü.
Uygulama noktasında Artvin'in Hopa ilçesinden Samsun'un Alaçam giden Dursun İ'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 147 şişe içki ile 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.