Samsun'da Kaçakçılıkla Mücadele
Samsun'da düzenlenen operasyonda bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.
Trabzon'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları aramada 2 valiz içinde bin 230 paket kaçak sigara buldu.
Gözaltına alınan şüpheli Aydın E (46), emniyete götürüldü.