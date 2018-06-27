Samsun'da Kaçakçılıkla Mücadale

Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, bir havalı tüfek ile bunlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan ve bulunduran şahısların deşifresi ve suçun unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde şüpheli B.Ç. ile bağlantısı olduğu değerlendirilen adrese operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 29 fişek, 21 faturasız av tüfeği, havalı tüfek, 12 av tüfeği şarjörü ve 17 kartuş buldu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.