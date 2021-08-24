Samsun'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Samsun'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen Irak uyruklu kişi gözaltına alındı.

Samsun'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen Irak uyruklu kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı 4 cep telefonu, 540 paket kaçak sigara, 7 manyetikli çakmak, 5 kutu vitamin tozu, 29 paket çay ve 23 paket süt tozu ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü