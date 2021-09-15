Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir ikamette tütün sarıldığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, 144 kutu 200 dallık boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 kutu 200 dallık doldurulmuş makaron, 10 bandrolsüz paket tütün, 11 kilo 700 gram açık kıyılmış tütün, 135 sökülmüş TAPDK bandrolü, 8 küçük ebatlarda sigara sarma makinası, 2 büyük ebatta sigara sarma makinası ile sigara sarma makinasını çalıştırmaya yarayan kompresör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ikamet sahibi, emniyete götürüldü.

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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