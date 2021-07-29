Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Aziziye Caddesi'nde takip edilen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 61 paket sahte bandrollü sigara ile 2 bin 320 dal doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Operasyonda, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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