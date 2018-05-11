Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu
Samsun'da düzenlenen operasyonda 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu 53 AV 757 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.
Samsun - Ordu karayolunda kaçmaya çalışan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.
Otomobilde arama yapan ekipler, 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltın alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Ö. ve Cemil A, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.