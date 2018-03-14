Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'da, bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tiflis- İstanbul seferi yapan yolcu otobüsünü Samsun- Ordu karayolunda durdurarak arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı bin 360 paket kaçak sigara ile 22 şişe ve 2,5 litre içki bulundu.

Olayla ilgili otobüste yolcu olarak bulunan Gürcü kökenli Türk vatandaşı kadın H.K. (54) gözaltına aldı.