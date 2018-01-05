Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada, bin paket gümrük kaçağı sigara ile 86 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Samsun - Ordu karayolunda şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.



Aramada, otomobilin bagajında bin paket gümrük kaçağı sigara ile 86 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Olayla ilgili E.B. ile Ö.Ç. gözaltına alındı.