Samsun'da kaçak tütün ve makaron sigara ele geçirildi
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Samsun'da kaçak tütün ve makaron sigara ele geçirildi

06.11.2020 18:46 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:50
Samsun'da kaçak tütün ve makaron sigara ele geçirildi

Samsun'da polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda kaçak tütün ve doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.

Samsun'da polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda kaçak tütün ve doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada, S.G.'ye ait işyerine baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 18 bin 200 dal doldurulmuş makaron sigara ve 85 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.G. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefetten yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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