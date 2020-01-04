Samsun'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
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Samsun'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

04.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:44
Samsun'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

'da ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Terme ilçesine bağlı Sakarlı Mahallesi'nde kaçak tütün ve makaron satışı yaptığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramada, 4 bin 78 gram kıyılmış tütün, 2 filtreli sigara doldurma aparatı, 11 bin 400 makaron ile 368 doldurulmuş filtreli sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi H.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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