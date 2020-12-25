Samsun'da kaçak tütün mamulleri operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da kaçak tütün mamulleri operasyonu

25.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:05
Samsun'da kaçak tütün mamulleri operasyonu

Samsun'da polis bir işyerine yaptığı operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirdi.

Samsun'da polis bir işyerine yaptığı operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamındaki İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi. U.Ö. ve E.Ö. isimli şahıslara ait iş yerinde yapılan aramada, 26 bin 280 dal doldurulmuş makaron sigara, 10 bin 600 adet sigara kutusu, 15 paket değişik markalarda 1 kilogramlık bandrolsüz tütün ve 10 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

E.Ö. ve U.Ö. hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefetten yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Serdar Ortaç Furkan Palalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mbwana Samatta Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da kaçak tütün mamulleri operasyonu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 01:06:57. #1.15#
title