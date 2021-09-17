Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir ikamete yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı tütün mamulleri ele geçirildi.

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir ikamete yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ile ilgili yaptıkları mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Rüstem Mesutoğlu Sokak üzerinde bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 2 adet küçük ebatlarda manuel sigara sarma makinesi, 250 kutu 200 dallık boş makaron, 61 kutu 200 dallık doldurulmuş makaron, 22 adet 1 kiloluk bandrollü paket tütün, 2 adet 1 kiloluk bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı

 Son dakika haberleri... İşten çıkıp evine giden kadın sokak ortasındaki kavgada kazara vuruldu

Son dakika haberleri... İşten çıkıp evine giden kadın sokak ortasındaki kavgada kazara vuruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Beren Saat Cansu Dere
Spor Arda Turan Marcao Sergen Yalçın Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Güzel Sözler Mustafa Şentop Bergen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:49:23. #1.11#