Samsun'da Kaçak Silah Operasyonu

Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti suçu kapsamında yapılan çalışmalarda takibi yapılan şüphelilerden satışa konu 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve 10 adet fişek ele geçirdi. Ruhsatsız silah konusunda birbirleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 9 kişinin adreslerinde bu sabah yapılan eş zamanlı aramalarda 24 adet tabanca fişeği ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheliden Fatih D. ve Yaşar D. gözaltına alındı. 7 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Fatih D. ve Yaşar D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN