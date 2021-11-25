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Samsun'da kaçak sigara operasyonu

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da kaçak sigara operasyonu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

SALIPAZARI, SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Tahnal Mahallesi'nde H.K'ye (43) ait ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 bin 660 adet boş bandrollü makaron, 4 bin 800 adet tütün basılmış bandrolsüz makaron, 8 kilogram paketli bandrollü tütün, 20 kilogram paketli bandrolü kesilmiş tütün, 22 kilogram kıyılmış açık tütün, 66 paket bandrollü sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı, ayrıca kendisine 17 bin 399 lira idari para cezası kesildi.

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AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

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