Samsun'da kaçak sigara imal edilen iş yerine baskın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da kaçak sigara imal edilen iş yerine baskın

AA, İlyas Gün - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da kaçak sigara imal edilen iş yerine baskın

Samsun'da kaçak sigara üretildiği belirlenen iş yerinde, imalatta kullanılan doldurma makinası, tütün ve boş makaronlar ele geçirildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da kaçak sigara üretildiği belirlenen iş yerinde, imalatta kullanılan doldurma makinası, tütün ve boş makaronlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışması kapsamında Vezirköprü ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 1187 paket çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 3 adet makaron doldurma makinesi, 14 bin 200 dal bandrolsüz boş makaron, 2 bin 800 dal doldurulmuş bandrolsüz makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli Ç.A gözaltına alındı.

AA / İlyas Gün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Samsun, Tütün, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title