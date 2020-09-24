Samsun'da kaçak parfüm ve saat ele geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da kaçak parfüm ve saat ele geçti

24.09.2020 21:12 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:17
Samsun'da kaçak parfüm ve saat ele geçti

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin el arabası tezgahında arama yapan polis, gümrük kaçağı parfüm ve saat ele geçirdi.

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin el arabası tezgahında arama yapan polis, gümrük kaçağı parfüm ve saat ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Polis Avni Şener Sokak üzerinde meydana geldi. Edilnilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada, Senegal uyruklu S.A.D.'nin el arabasındaki tezgahta yaptığı aramada gümrük kaçağı 133 adet değişik markalarda menşei belli olmayan faturasız parfüm ve 360 adet değişik markalarda menşei belli olmayan faturasız kol saati ele geçirdi. Senegal uyruklu S.A.D. hakkında "5607 sayılı Yasa'ya muhalefetten" işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Halil Sezai Deniz Akkaya Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Eddie Newton Rıza Çalımbay Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Uefa Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da kaçak parfüm ve saat ele geçti - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 21:18:54. #1.15#
title