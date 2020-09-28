Samsun'da kaçak orman kesimi yapan kişi gözaltına alındı
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Samsun'da kaçak orman kesimi yapan kişi gözaltına alındı

28.09.2020 09:11 | Son Güncelleme: 28.09.2020 09:14
Samsun'da kaçak orman kesimi yapan kişi gözaltına alındı

Bafra ilçesinde kaçak orman emvali kestiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

Bafra ilçesinde kaçak orman emvali kestiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma ekipleri, Çulhakoca Mahallesi sınırları içinde M.A. isimli şahsın kaçak orman emvali kestiği ve satış yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede yapılan incelemede çok sayıda kesilmiş çam ağacı odunu bulundu. Kaçak orman emvali kestiği ve sattığı iddiası ile M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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