Samsun'da Kaçak Kazı Yapıldığı İddiası

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güzelvatan Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.



Düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.Ç, S.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı.



Olay yerinde bulunan ve kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere el konuldu.



Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.