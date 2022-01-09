Samsun'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı - Haberler
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Samsun'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Samsun'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terme ilçesi Cılar Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, F.K, C.Ş, S.I, Y.A, F.I, Ö.Ş. ve M.H'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Kaçak kazıda kullanılan jeneratör, el dedektörü, cep dedektörü ile kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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