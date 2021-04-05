Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
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Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'da define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Vezirköprü ilçesi Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine Y.S. (40), B.T.S. (22), A.B. (30) ve K.S.'yi (42) kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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