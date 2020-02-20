Samsun'da kaçak kazı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Samsun'da kaçak kazı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 7 şüpheli yakalandı.

20.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:22
Samsun'da kaçak kazı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

'un ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 7 şüpheli yakalandı.

Susuz Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, operasyon düzenledi.

Evlerinde 3 bin 400 sikke bulunan V.Y. (61), H.A. (47), E.Ö. (23), F.D. (57), A.D. (33), H.Y. (52) ve Ş.M. (49) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, H.Y. ve Ş.M, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. V.Y, H.A, E.Ö. ve F.D. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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