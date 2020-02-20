Samsun'da kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalandı

20.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:00

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Susuz Mahallesi'nde, kaçak kazı sonucu bulunan tarihi eserlerin satışa çıkarılacağı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda V.Y. (61), H.A. (47), E.Ö. (23), F.D. (57), A.D. (33), H.Y. (52) ve Ş.M. (49) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 bin 400 sikke ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, H.Y. ve Ş.M, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

V.Y, H.A, E.Ö. ve F.D. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan sikkelerin Amisos dönemine ait hazineler olduğu belirlendi

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Susuz Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, ellerinde kaçak kazı sonucu tarihi eser bulunduğu ve bunların satışa çıkarılacağı ihbarı alındığı bildirildi.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden 18 Şubat 2020'de şüphelilere ait 5 ayrı meskende arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amisos dönemine ait 3 bin 329 sikke ve 12 tarihi obje olmak üzere toplam 3 bin 341 tarihi eser ile aramalarda kullanılan dedektör ele geçirilmiştir. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine tarihi eserlere el konulmuş ve 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli şahıs cumhuriyet savcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip, 4 şüpheli şahıs çıkarılmış oldukları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 1 şüpheli şahıs ise gözaltında olup adli işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: AA