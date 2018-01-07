Samsun'da Kaçak İran Halısı Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 İran halısı, 200 gümrük kaçağı sigara ile 23 şişe içki ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu karayolu uygulama noktasında çalışma başlattı.



Batum- İstanbul seferini yapan bir otobüsü durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada kök boyalı 14 metrekare 2 İran halısı, 200 gümrük kaçağı sigara ile 23 şişe içki buldu.



Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu şüpheli, emniyete götürüldü.