Samsun'da kaçak ilaç operasyonu: 2 gözaltı
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Samsun'da kaçak ilaç operasyonu: 2 gözaltı

04.11.2020 18:00 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:04
Samsun'da kaçak ilaç operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polisin düzenlediği kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalarda, K.A. ve T.A.'nın Yaşardoğu Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen değişik markalarda toplam 11 bin 477 adet hormanal hap, 819 adet ilaç olduğu değerlendirilen ampul, 65 adet iğne tüpü, 50 adet boş ilaç kutusu, 1 adet av tüfeği ve 3 adet kartuş,1 adet dipçik ve 20 adet ilaç şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili T.A. ve K.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefetten yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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