Samsun'da Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçti: 2 Gözaltı

Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada kaçak içki ve sigara ele geçerken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekip Tekkekköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagajında 1000 paket kaçak sigara ile 86 paket kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili E.B. ve Ö.Ç. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN