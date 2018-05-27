Samsun'da Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçti

Samsun'da şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada kaçak sigara ve içki ele geçti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Hopa'dan Çorum'a gittiği anlaşılan bir otomobili şüphe üzerine durdurularak arama yaptı. Yapılan aramada araçta 44 şişe kaçak içki ve 204 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Çorum nüfusuna kayıtlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN