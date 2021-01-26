Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 65 bin 850 lira para cezası verildi
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Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 65 bin 850 lira para cezası verildi

26.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:28
Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 65 bin 850 lira para cezası verildi

Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye toplam 65 bin 850 lira ceza kesildi.

Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye toplam 65 bin 850 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve 19 Mayıs, Terme, Ayvacık, Çarşamba, Bafra ilçe jandarma komutanlıkları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sulak alanlarda uygulama yaptı.

Kontrollerde, kaçak balık avladığı tespit edilen 16 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 65 bin 850 lira para cezası verildi.

Ele geçirilen 17 ağ, zodyak, kayık, elektroşok cihazı ile çeşitli ekipmanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Denetimlerde, ayrıca 6 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 19 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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